Воронеж, , 12:02 — REGNUM В Воронежской области 55 пациентов с заражением коронавирусом госпитализированы в стационары, данные за сутки опубликованы 22 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 21 апреля, сообщалось о 50 госпитализированных воронежцах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки в регионе подтверждено 305 новых случаев заражения коронавирусом, это на четыре случая меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением ещё 332 человека. Два пациента пополнили статистику смертности.

С начала пандемии в Воронежской области официально подтверждено 378 203 случая заражения коронавирусом. Признаны выздоровевшими после COVID-19 365 953 человека, скончались от осложнений на фоне инфекции 8 183 пациента.