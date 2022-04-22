Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Самира Хамиди, официальный представитель международной организации Amnesty International, заявила, что убийство мирных жителей требует действий, а не осуждения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

«Нам нужны срочные действия со стороны международного сообщества, чтобы изучить некомпетентность военного крыла «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и неспособность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) защитить людей», — написала Хамиди в Twitter.

«Убийствам мирных жителей Афганистана, особенно наших братьев и сестёр-хазарейцев, должен быть положен конец», — заявила Самира Хамиди.

Она назвала недавние теракты в Афганистане «геноцидом хазарейцев» и призвала положить этому конец.

Ранее спецдокладчик ООН по правам человека в Афганистане, посольство Ирана в Кабуле, премьер-министр Пакистана, Фронт национального сопротивления, бывший президента Афганистана Хамид Карзай, бывший премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла и ряд других политических деятелей и лидеров моджахедов также осудили теракты.

Источники подтвердили газете «8 Собх», что в результате нападения на шиитскую мечеть в Мазари-Шарифе погибло 50 человек, более 100 раненых доставлены в провинциальную больницу Балха. Однако официальные лица этой больницы сообщили, что в больницу поступило более 30 тел погибших и 80 раненых.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение на мечеть в Мазари-Шарифе, утверждая, что оно унесло жизни более 100 человек.