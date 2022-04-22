Брянск, , 12:59 — REGNUM Режим ЧС в связи в половодьем введён 22 апреля в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Весенний паводок Пресс-служба Брянской городской администрации

По состоянию на 09:00 уровень воды в Десне составил 5,16 м, ещё больше в реке Болва – семь метров. На территории Брянска затоплены 467 приусадебных участков и 35 домов, в которых в общей сложности проживают 55 человек, в том числе семеро детей.

При районных администрациях города будут созданы комиссии по оценке материального ущерба граждан, пострадавших от весеннего половодья.