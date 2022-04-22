Москва, , 12:00 — REGNUM В России большинство женщин репродуктивного возраста (88% среди 18-45-летних) хотели бы иметь детей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Рождение Цитата из к/ф «Муха». реж. Дэвид Кроненберг. 1986. США, Великобритания, Канада

Мечтают иметь двоих детей 39%. Многодетными матерями хотели бы стать 37%, иметь трёх детей — 28%, четырёх и более детей — 9%. Желание иметь только одного ребёнка есть у 12% опрошенных

Планируют завести ребёнка в ближайшие пять лет 29% женщин. Нет таких планов у 48%. По мнению женщин, рождение ребёнка – это ответственность за его жизнь и здоровье (65%), счастье и радость (58%), смысл жизни (32%), ощущение полноценной семьи (30%).

Опрос проведён по интернету 5–10 марта 2022 года среди 1248 жительниц России в возрасте 18-45 лет.

ИА REGNUM сообщало ранее, около половины жителей России молодого и среднего возраста (18−45 лет) не хотят заводить детей — 48%.

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