Оренбург, 22 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области, по состоянию на 22 апреля, из-за паводка остаются затопленными три моста. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Onf.ru Паводок в Бурятии

Вне доступа для движения транспорта низководные мосты через реки Илек, Сакмара и Урал. Открыто движение транспортных средств по затопляемому мосту через реку Салмыш на трассе Буланово-Ильинка в Октябрьском районе.

Стоит отметить паводок в регионе идет на спад. Днем ранее закрытыми числилось четыре моста. Уровень воды в большинстве рек снижается.