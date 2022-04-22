Москва, , 11:59 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал задание изучить информацию о сотрудниках херсонского подразделения СБУ, найденную представителями российских силовых структур. Об этом 22 апреля сообщается на сайте ведомства.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Отмечается, что Бастрыкин поручил центральному аппарату СК запросить и тщательно проанализировать сведения о сотрудниках херсонского СБУ, которые были обнаружены представителями силовых структур России.

Следователи планируют проверить причастность сотрудников херсонского СБУ к уже задокументированным преступлениям, в том числе тем, которые совершены в отношении российских военных.

Ранее сообщалось, что Россия получила полные сведения о кадровом составе управления СБУ по Херсонской области, включая спецназовцев, используемых Киевом для диверсий.

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