Москва, 22 апреля 2022, 11:59 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал задание изучить информацию о сотрудниках херсонского подразделения СБУ, найденную представителями российских силовых структур. Об этом 22 апреля сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Бастрыкин поручил центральному аппарату СК запросить и тщательно проанализировать сведения о сотрудниках херсонского СБУ, которые были обнаружены представителями силовых структур России.
Следователи планируют проверить причастность сотрудников херсонского СБУ к уже задокументированным преступлениям, в том числе тем, которые совершены в отношении российских военных.
Ранее сообщалось, что Россия получила полные сведения о кадровом составе управления СБУ по Херсонской области, включая спецназовцев, используемых Киевом для диверсий.
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