Джакарта, 22 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Правительство Индонезии призывает развивающиеся страны «Большой двадцатки» совершенствовать механизмы смягчения последствий энергоснабжения, чтобы противостоять энергетическим колебаниям, происходящим в настоящее время, сообщает Antara.

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Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии заявило, что энергетический переход может стать важным прорывом в поддержке основ энергетической безопасности.

«Безопасная и устойчивая цепочка поставок энергии для всех доступных источников энергии очень важна для поддержания энергетической безопасности в будущем и достижения цели нулевого уровня вредных выбросов», — говорится в заявлении министерства Индонезии.

Индонезия разработала дорожную карту для достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

Нынешнее состояние мирового энергетического рынка является общей проблемой для международного сообщества, особенно для стран G20. Индонезия считает, что члены форума несут ответственность за стабилизацию энергетических рынков и цен, улучшение современной, эффективной и устойчивой инфраструктуры.

Правительство Индонезии надеется, что форум «Группы двадцати по энергетическому переходу» сможет дать более конкретные результаты для укрепления устойчивой глобальной энергетической системы.

Как сообщало ИА REGNUM, главы всех стран G20 приглашены на Бали на саммит объединения, в том числе президент России Владимир Путин.