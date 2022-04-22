Ханты-Мансийск, , 11:58 — REGNUM В Югре за сутки на 22 апреля госпитализировали 21 больной с COVID-19, 149 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки в Югре выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом, на семь человек больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражениё стал Нижневартовск — 21.

С начала пандемии в Югре к 22 апреля насчитывается 208 953 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 205 533 пациента, 2536 скончались.

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