Ханты-Мансийск, 22 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 22 апреля госпитализировали 21 больного с COVID-19, 149 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Анализ на коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом, на семь человек больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражениё стал Нижневартовск — 21.

С начала пандемии в Югре к 22 апреля насчитывается 208 953 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 205 533 пациента, 2536 скончались.