Дамаск, 22 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад провёл телефонные переговоры со своим иранским коллегой Хоссейн-Амиром Абдоллахьяном. Об этом 21 апреля сообщает официальное информационное агентство SANA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

По данным журналистов, в ходе переговоров стороны затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также – военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке. Одной из тем переговоров стал конфликт в Иерусалиме и на палестинских территориях.

Также глава МИД Ирана заявил своему сирийскому коллеге о готовности Тегерана поддержать Сирию перед лицом санкций, введённых США и странами ЕС.

По итогам переговоров стороны условились поддерживать контакты по всем направлениям двустороннего сотрудничества.