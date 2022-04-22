Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Мужчина, вооруженный ножом, напал на свою бывшую возлюбленную на ее работе в продуктовом магазине на юге Санкт-Петербурга, жертве удалось отбиться, сообщили 22 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение на продавца пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Нападение на сотрудницу сети продуктовых магазинов произошло вечером 21 апреля в Московском районе города. Мужчина зашел в помещение магазина на Московском проспекте, 143А, и сразу же подошел к 37-летней продавщице, которой приставил нож к горлу.

Между ними завязалась потасовка, коллеги женщины провели эвакуацию посетителей и вызывали полицию. Прибывшие на место ЧП правоохранительные органы задержали 44-летнего пьяного уроженца Курской области, работающего сборщиком мебели. Спустя некоторое время в магазин вернулась потерпевшая, 37-летняя продавец магазина, которая перед этим убежала от своего обидчика.

«Женщина отдала полицейским орудие нападения — нож, который в ходе конфликта отобрала у нападавшего», — рассказали в ведомстве, отметив, что всё обошлось испугом и царапиной на руке.

Как выяснилось, в магазине произошла семейная ссора. Мужчина и пострадавшая на протяжении 20 лет состояли в гражданском браке. Несколько месяцев назад женщина ушла от него, так как сожитель, который 16 лет злоупотреблял алкоголем, начал выпивать по поллитра водки за раз, из-за чего стал вспыльчив, часто устраивал скандалы. После ухода сожитель неоднократно угрожал своей бывшей пассии, требовал вернуться домой.

«Задержанный злоумышленник вместе с ножом передан в следственные органы для проведения процессуальных действий», — подытожили в Главке МВД.