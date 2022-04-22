Москва, , 11:54 — REGNUM Уровень доверия граждан России к президенту РФ Владимиру Путину увеличился до 79%. Это 22 марта следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что исследование проводилось в период с 15 по 17 апреля и в нем принимали участие 1500 жителей РФ из 104 населенных пунктов страны.

Кроме того, указывется, что только 12% участников опроса заявили, что не доверяют Путину и 9% затруднились ответить на этот вопрос.

При этом до начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины доверяли Путину 60% жителей России, а 10 апреля на этот вопрос положительно ответило 76% респондентов.

Также в ходе опроса респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Как Вы считаете, президент работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо?», и 81% участников опроса ответил на него положительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля стало известно, что любимыми видами отдыха жителей России в любое время года являются путешествие и отпуск на пляже.