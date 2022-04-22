Кишинёв, , 11:54 — REGNUM В Кишинёве 22 апреля прошла торжественная церемония подачи заполненной анкеты на вступление Молдавии в Европейский союз. Трансляцию вела пресс-служба молдавского правительства.

В церемонии участвовали молдавский президент Майя Санду, премьер-министр республики Наталья Гаврилица и министр иностранных дел и евроинтеграции республики Николай Попеску. От Брюсселя анкету принимал глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс.

«Вступление в ЕС — это национальный проект Молдавии, проект нынешнего поколения, свет в конце туннеля, который нам всем так нужен», — сказала Санду.

Мажейкс отметил, что анкету заполнили всего за 11 дней и это подтверждает стремление молдавских властей быстрей «присоединиться к европейской семье».

Напомним, Молдавия в срочном порядке 3 марта подала заявку на вступление в ЕС. Это было сделано сразу после Украины.