Саратов, , 11:53 — REGNUM В Покровский собор города Саратова 24 апреля к вечерней службе доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской митрополии.

Раздача Благодатного огня Алексей Колчин © ИА REGNUM

В Москве делегацию из Иерусалима встретят ночью 23 апреля. Как отметили в епархии принесение Благодатного огня в пределы Русской православной церкви осуществляется Фондом Андрея Первозванного с 2003 года.

Сразу по прибытии делегации в Россию Благодатный огонь передадут в храмы Москвы, а также представителям других епархий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на Пасху, 24 апреля, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, без осадков. Температура воздуха ночью составит около 4 градусов тепла, днем — +16.

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