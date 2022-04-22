Симферополь, 22 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Пятеро украинских диверсантов, подозреваемых в подготовке нападения на российский гуманитарный конвой, арестованы по решению крымского суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По решению суда, подозреваемые в подготовке диверсии отправлены под стражу на два месяца, уточняет РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля ЦОС ФСБ сообщил о задержании группы украинских диверсантов, готовивших готовила теракт против российских военнослужащих и гуманитарного конвоя.