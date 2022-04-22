Челябинск, , 11:52 — REGNUM В Челябинской области полицейские задержали мужчину 1995 года рождения с более 500 граммами высоконцентрированного наркотика. Об этом сообщает пресс-служба областного главка УМВД.

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Товар у него был в подкладе куртки. Из этого зелья возможно изготовить три килограмма наркотической смеси. Установлено, что этот неработающий мужчина осуществлял оптовые перевозки из Екатеринбурга в Нижний Тагил и Челябинск. Впоследствии товар планировалось сбывать.

На съёмной квартире задержанного оперативники нашли электронные весы и упаковочный материал. Также удалось поймать троих подельников подозреваемого, забиравших у него партии наркотиков для последующей расфасовки и продажи. Ими оказались граждане лица 1990, 1995 и 1997 года рождения. Все четверо заключены в СИЗО.