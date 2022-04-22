Париж, , 12:01 — REGNUM Диалог с российским президентом Владимиром Путиным нужно продолжать, хотя «сталкиваться с отрицанием фактов» сложно. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Путин и Макрон в форте Брегансон Kremlin.ru

По словам Макрона, он и премьер-министр Италии Марио Драги не разговаривали с российским лидером после инцидента в украинской Буче, они были подавлены и ошеломлены. Президент Украины Владимир Зеленский хочет контактировать с Путиным, а Рим и Париж могут сыграть в этом полезную роль.

«Мы должны будем продолжать переговоры с Владимиром Путиным», — сказал французский лидер.

Он добавил, что при заключении будущего мирного соглашения потреуются страны-гаранты. «Если из усталости» европейские лидеры откажутся от контактов с Путиным, говорить с ним будут руководители Турции, Индии и Китая. Но тогда мир в Европе будут строить не европейцы.

Макрон подтвердил, что морально и психологически устаёт от разговоров с Путиным, так как «тяжело оказываться перед отрицанием фактов». Он отметил, что российский президент — умный человек, и нужно «построить что-то с ним».

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