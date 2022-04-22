Уфа, 22 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Очередная партия гуманитарной помощи из Башкирии доставлена жителям Донбасса. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Admobninsk.ru Гуманитарная помощь для жителей Донбасса.

Сообщается, что фуры были разгружены в Луганске и Донецке. Общий вес гуманитарной помощи превысил 133 тонны (стройматериалы, продукты, книги, семена).

Делегация Башкирии посетила школы в Красном Луче и Петровском.

«Спасибо вам за приезд. Низкий поклон за оказанную помощь в такие сложные времена. Мы благодарны за целенаправленную помощь, теплый прием наших детей в Башкирии. Радию Фаритовичу лично огромное спасибо и всему башкирскому народу», — приводит пресс-служба слова главы администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики Сергея Рыбальченко.

Также члены делегации республики возложили цветы на место гибели башкирского генерала Минигали Шаймуратова в поселке Штеровка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Донбасс из Башкирии было отправлено всего около 600 тонн груза.