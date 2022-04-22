Портленд, США, , 11:51 — REGNUM Соединённые Штаты не изменили своей позиции и не намерены отправлять своих солдат на территорию Украины. Об этом президента США Джо Байден заявил на мероприятии Демократической партии США в Орегоне.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не собираюсь посылать ни единого американского военнослужащего на Украину, чтобы не начать третью мировую войну», — заявил глава Белого дома 21 апреля перед собравшимися в Портленде.

Он добавил, что Вашингтон намерен «предоставить каждому украинцу военный потенциал, который им нужен, чтобы защитить себя».

Ранее в тот же день американский лидер объявил о выделении Украине ещё 800 миллионов долларов военной помощи и предупредил, что Конгрессу необходимо будет одобрить дополнительную помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что из-за того, что в США «некому поговорить» с руководством России, ситуация вокруг Украины может перерасти в третью мировую войну. Он подчеркнул, что у нынешнего американского лидера Джо Байдена, «несмотря на слабость, трусость и некомпетентность», всё ещё имеется возможность разрешения ситуации с Украиной дипломатическим путём.

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