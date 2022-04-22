Нальчик, 22 апреля 2022, 11:51 — REGNUM Дети из Донбасса, прибывшие в Кабардино-Балкарию на отдых и реабилитацию, побывали на Эльбрусе. Экскурсию им устроили сотрудники компании «Кавказ. РФ». Школьники поднялись на канатке на высоту 3500 метров, узнали о героической защите перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны, познакомились с балкарской кухней и получили подарки от компании, сообщили 22 апреля в пресс-службе АО «Кавказ. РФ».
Школьники получили заряд хорошего настроения, увиденное в горах поразило их масштабами.
Ранее сообщалось, что Кабардино-Балкария приняла от отдых 48 детей из ДНР. Они размещены в реабилитационном центре «Радуга» в Нальчике. Во время пребывания в республике дети имеют возможность учиться по школьной программе, посещать экскурсии по региону.