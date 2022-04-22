Ульяновск, , 11:50 — REGNUM В Засвияжье в Ульяновске вводится режим повышенности из-за сошедшего оползня в селе Арское. Об этом сообщает администрация областного центра.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным мэрии, обнаружены подвижки грунта у храмового комплекса Арского вдоль старого русла Сельди, огородов на улицах Юбилейной, Мира и в непосредственной близости от дороги.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты» Андрей Тамбовский, отмечает что наблюдаются «многочисленные трещины-заколы длиной от 3 до 15 м с шириной раскрытия до 20 см». По его словам, просела часть земли длиной от 5 до 15 метров и высотой до 7 метров, остальная часть в случае может сползти при «насыщении влагой»:

«Общая протяжённость подвижки грунта достигает 700 метров, здесь имеются многочисленные выходы грунтовых вод».

По данным администрации, деформировалась железобетонная лестница, возле которой образовались трещины.

В связи с этим для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в границах Засвияжского района вводится режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, о происшествии первым проинформировало управление МЧС: по данным ведомства, возникла овражная эрозия на западной и юго-западной окраине селе Арское, общая протяжённость подвижки грунта составляет 700 метров. Уточняется, что ечь идёт о 165 домах, где проживают 543 человека.

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