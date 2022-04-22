Брянск, , 11:55 — REGNUM В Брянской области за истекшие сутки выписаны после выздоровления 107 человек, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в региональном оперативном штабе. Направлены в ковид-госпитали 17 новых пациентов, скончались от осложнений пять жителей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии в Брянской области выявлено 160 666 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 155 979 человек. В летальной статистике 3 942 записи.

Лаборатории региона провели 1 783 048 исследований на COVID-19.