Москва, 22 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фейках о Вооружённых силах РФ, фигурнатом которого стал публицист и общественник Владимир Кара-Мурза. Об этом 22 апреля сообщает РИА ФАН.

Владимир Кара-Мурза-младший

По данным агентства, СК возбудил уголовное дело в отношении публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы за распространение недостоверной информации о российской армии.

Ранее журналист был арестован на 15 суток по административному делу.