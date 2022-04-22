Эль-Ариш, Египет, 22 апреля 2022, 11:51 — REGNUM Боевики совершили нападение на подразделение армии Египта на Синае. Об этом 21 апреля сообщает Masry-al-Youm.
По данным журналистов, инцидент произошёл в ходе военной операции армии южнее города Шейх-Зувейд. Выполнявшее боевые задачи подразделение было атаковано боевиками группировки «Вилайет Синай Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Отмечается, что в ходе столкновения трое солдат погибли и ещё несколько человек получили ранения.
Несколько недель назад в министерстве обороны Египта сообщили о начале военной операции по установлению контроля над окрестностями городов Рафах и Шейх-Зувейд.
Боевики оказывают армии ожесточённое сопротивление.