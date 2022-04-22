Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM Традиционный Фестиваль ледоколов на Неве станет одним из главных событий, которые дадут старт новому туристическому сезону в Санкт-Петербурге. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Ледокол-музей «Красин» Дарья Драй © ИА REGNUM

В городе с 30 апреля по 2 мая пройдут мероприятия различной тематики. Одним из них является фестиваль ледоколов. В течение двух дней их можно будет увидеть возле набережной Лейтенанта Шмидта. Жители и гости города смогут посетить особую программу ледокола-музея «Красин». Помимо этого состоится зрелищный вальс буксиров и парад «Метеоров».

Акция «Гостеприимный Петербург» позволит посетить музеи и выставочные центры города в рамках дней открытых дверей. Для этого нужно будет заранее зарегистрироваться. А на Дворцовой площади будет обустроен мультимедийный павильон с технологичными инсталляциями и интерактивом для участников.

«Правительство города делает всё, чтобы интерес к Петербургу повышался: сохраняем наше уникальное культурно-историческое наследие, создаем новые центры притяжения, общественные пространства, готовим новые туристские предложения», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, в Петербурге развивается сфера туризма. Помимо классических обходов исторических и гастрономических достопримечательностей туристы интересуются и активным отдыхом на природе, на Финском заливе.

Доступность Петербурга для жителей России позволят обеспечить чартерные рейсы. В этом году такие программы запускаются между Северной столицей и Казанью с 29 апреля.

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