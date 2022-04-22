Воронеж,
22 апреля 2022, 11:42 — REGNUM Формат проведения акции «Бессмертный полк» в Воронежской области предлагается расширить. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
«Бессмертный полк» в Воронеже
Павел Ищенко © ИА REGNUM
«Приносите портреты не только непосредственных участников сражений Великой Отечественной, но и портреты ветеранов труда, узников концлагерей, детей войны, а также современных героев борьбы с нацизмом, в том числе — участников спецоперации на Украине», — обратился Гусев к воронежцам, которые планируют принять участие в акции.
Ранее в мэрии Воронежа сообщили о получении заявки от организаторов «Бессмертного полка» на очное проведение акции — последние два года из-за пандемии акция проходила в онлайн-формате.