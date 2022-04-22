Хабаровск, 22 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Хабаровский край из Таганрога, где расположен крупный пункт приёма беженцев с Украины и из Донбасса, выехали 311 переселенцев.

Дарья Антонвоа ИА REGNUM Для переселенцев подготовили специальные брошюры

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Среди переселенцев есть металурги, слесари, газосварщики, крановщики, монтажники, строители широкого профиля, переводчики, преподаватели, врачи, воспитатели. Для них уже сформирована база вакансий и подготавливаются адресные предложения работы, а в пункте временного размещения будут организованы очные презентации компаний-работодателей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, ни один человек не останется без внимания. Для переселенцев будет организовано трёхразовое питание и временное жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, первые вынужденные переселенцы с Украины и из Донбасса обживаются в пункте временного размещения во Врангеле под Находкой.