* Талибы — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, 22 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Балх заявили 22 апреля, что они арестовали организатора вчерашнего взрыва в шиитской мечети в Мазари-Шарифе.

Fokusutama.com Арест

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По данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Абдул Хамид Сангаряр — бывший «губернатор» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Балх, был арестован этой ночью в уезде Чарбулак.

Департамент информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхе заявил, что он был замешан во многих террористических атаках.

Напомним, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети. Чиновники больницы Абу Али Сины в Мазари-Шарифе сообщили о 31 погибшем и 87 раненых.