Москва, 22 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Прохладная, ветреная и дождливая погода в Москве изменится в праздничные выходные дни 23- 24 апреля. На Пасху в столичном регионе распогодится, передают «Метеоновости».

Publicdomainpictures.net Солнечная погода

В субботу день обещает быть погожим, без осадков. Ночью +4… +6 °С. Днём +12… +14 °С. Местами небольшие осадки в виде дождя.

В воскресенье на Пасху ожидается очень тёплая погода. Ночью +5… +7 °С. Днём +14… +16 °С. Из-за облаков будет выглядывать солнце. Дожди маловероятны.

Как сообщало ИА REGNUM. 22 апреля в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

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