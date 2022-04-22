Донецк, 22 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 22 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артобстрел

В 11:05 и в 11:07 зафиксированы обстрел с позиций украинских войск в населённом пункте Пески. По Донецку выпущено из миномёта калибра 120 мм сначала пять снарядов, затем три снаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, за 65 дней эскалации украинские войска совершили 25 обстрелв территорий ДНР с применением тактической ракеты «Точка-У».