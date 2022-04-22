Калуга, 22 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Калужской области пожароопасный сезон объявлен 1 апреля. На сегодняшний день в регионе отсутствует угроза гибели лесов от огня, что соответствует I классу пожарной опасности. Об этом 22 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Министерство природных ресурсов и экологии калужской области Тушение термоточки

С начала года в области проведено более 730 контрольно-надзорных мероприятий и зарегистрировано 14 термоточек. В 2021 году к апрелю термоточек было 228. Профильное ведомство продолжает закупку спецтехники для Лесопожарной службы. Подписан договор на поставку двух полуприцепов.

22 апреля руководитель Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Александр Ушмодин в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по подготовке к пожароопасному сезону. Отмечалось, что этой весной из-за погодных условий на территории ЦФО высокая и чрезвычайная опасность лесам не угрожает (IV и V классы пожарной опасности). Вместе с тем, возможны возгорания по вине человека. Поэтому накануне майских праздников необходимо активизировать разъяснительную работу с населением.

«Сейчас за нарушение требований пожарной безопасности и причинение ущерба лесам предусмотрены штрафы от полутора до трех тысяч рублей для граждан, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей. После принятия поправок в федеральное законодательство за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы нарушители заплатят уже от 30 до 500 тысяч рублей», — отметил Александр Ушмодин.