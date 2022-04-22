Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM Российские войска на днях приступили ко второй фазе спецоперации на Украине. Задача второй фазы — полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев.

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«С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым», — сказал Миннекаев на общем годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

По его словам, это позволит воздействовать на жизненно важные объекты экономики Украины. Российские вооружённые силы, контролируя юг Украины, получат ещё один выход в Приднестровье, где фиксируются факты притеснения русскоязычного населения.