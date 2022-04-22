Донецк, , 11:37 — REGNUM Украинские боевики выпустили восемь снарядов калибра 120 мм по Донецку, сообщает 22 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрелы были зафиксированы в 11:05 и 11:07 (совпадает с мск). По городу было выпущено в общей сложности восемь снарядов калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за 65 дней более 2,1 тыс. раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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