София, , 11:37 — REGNUM На крупной птицефабрике города Стара-Загора в Центральной Болгарии зафиксирован новый штамм А заболевания H5N1 (так называемого птичьего гриппа). Об этом 22 апреля сообщат болгарская информационная служба News. bg.

Птичий грипп

По предварительным данным, указанный вирус обнаружен в секции по выращиванию кур-несушек. Как утверждают представители Болгарского агентства по безопасности пищевых продуктов (БАБПП), в ближайшее время на предприятии будут уничтожены 12 тыс. соответствующих птиц.

Проводится эпизоотическое изучение очага заболевания. Вокруг пораженного животноводческого участка определена 3-километровая санитарная зона.

В БАПП сообщают, что соответствующий штамм не представляет смертельной опасности для человека.