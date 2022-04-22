Екатеринбург, , 11:36 — REGNUM Установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечение сухопутного коридора в Крым является одной из задач второго этапа спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 22 апреля рассказал заместитель командующего Центрального военного округа Рустам Миннекаев в ходе годового собрания Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

ВС России во время спецоперации на Украине © Министерство обороны России

«С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики», — сказал он.

Также Миннекаев указал на то, что контроль ВС России южной части Украины также позволит получить выход к Приднестровью, в котором также зафиксированы «факты притеснения русскоязычного населения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил запросить и проанализировать сведения о сотрудниках херсонского подразделения Службы безопасности Украины.