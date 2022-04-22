Екатеринбург, 22 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечение сухопутного коридора в Крым является одной из задач второго этапа спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Об этом 22 апреля рассказал заместитель командующего Центрального военного округа Рустам Миннекаев в ходе годового собрания Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации на Украине

«С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики», — сказал он.

Также Миннекаев указал на то, что контроль ВС России южной части Украины также позволит получить выход к Приднестровью, в котором также зафиксированы «факты притеснения русскоязычного населения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил запросить и проанализировать сведения о сотрудниках херсонского подразделения Службы безопасности Украины.