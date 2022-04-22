Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В преддверие летнего сезона в Ленинградской области запущены дополнительные пригородные поезда на наиболее востребованных у пассажиров направлениях, сообщили 22 апреля в пресс-службе комитета по транспорту региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка на Ладожском вокзале

Так, с 22 апреля до перехода на летний график увеличиваются объемы движения пригородных поездов по пятницам, субботам и воскресеньям на Балтийском, Финляндском, Витебском, Московском и Ладожском направлениях.

«Кроме того с 22 апреля по пятницам увеличиваются размеры движения по межсубъектному маршруту Санкт-Петербург Витебский — Великий Новгород», — добавили в комитете.