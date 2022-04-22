Кишинёв, , 11:34 — REGNUM Сотрудникам полиции в Молдавии дали указание штрафовать 9 мая за ношение георгиевской ленты все подряд. Об этом 22 апреля заявил на брифинге глава Генерального инспектората полиции (ГИП) Виорел Чернэуцяну.

Ветеран Алексей Банников © ИА REGNUM

На вопрос о том, попадут ли под штрафные санкции ветераны Второй мировой войны, глава ведомства ответил, что исключений не будет.

«Никаких отклонений, — заявил Чернэуцяну. — Это осуществляется посредством процесса установления этого факта, который фиксируется в процессе документирования правонарушений».

Он также пообещал, что наказаны будут все, кто нарушит запрет носить георгиевскую ленту.

Напомним, в Молдавии с 20 апреля уже официально ввели закон о запрете публичной демонстрации символов Z и V, а также георгиевской ленты. Запрещено всё, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Штраф за нарушение до 9000 леев (более 35 тыс. рублей). Закон был критически воспринят в обществе.

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