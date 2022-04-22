Москва, , 11:32 — REGNUM Российская армия в рамках второй фазы специальной военной операции России на Украине должна установить контроль над территориями Донбасса и Южной Украины. Об этом 22 апреля сообщил и. о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, которые передаёт «Интерфакс», установление контроля над Южной Украиной позволит обеспечить сухопутный коридор на полуостров Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты экономики Украины.

Миннекаев уточнил, что вторая фаза специальной операции началась два дня назад.

Ранее о начале второй фазы операции заявил глава МИД России Сергей Лавров.