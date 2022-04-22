Салехард, , 11:32 — REGNUM На Ямале вводят новую региональную меру поддержки для улучшения жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся до 1 января 2005 года. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

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Региональная поддержка будет осуществляться вместе с федеральной выплатой на эти же цели. Максимальный размер выплаты с учётом федеральной и региональной программ ветеранам боевых действий составит более трёх миллионов рублей, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами — более четырёх миллионов рублей. Выплаты могут быть направлены только на покупку или строительство жилья в капитальном исполнении на территории Ямала.

«Благодаря программе переехать в новые квартиры смогут почти 100 семей. Это еще один шаг к нашей главной цели – чтобы ямальцы жили в комфортных условиях», — заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов

Органами местного самоуправления будет проведена разъяснительная работа с каждым из льготников, включённых в единый список.