Хидден-Хиллс, , 11:31 — REGNUM Американская исполнительница Мадонна выставила на продажу свой дом в Хидден-Хилс (США). Об этом 22 апреля пишет Daily Mail.

Мадонна

Стоимость недвижимости площадью более 1,1 тыс. квадратных метров артистка оценила в $25,9 млн. Мадонна приобрела этот дом в 2021 году у исполнителя The Weeknd за $19,3 млн.

Добавим, что певец The Weeknd владел этой недвижимостью в период с 2017 по 2021 годы. Изначально он приобрёл особняк с семью спальнями и собственной баскетбольной площадкой за $18,2 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Дженнифер Лоуренс подтвердила, что стала матерью