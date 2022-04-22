Ульяновск, 22 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Ульяновские полицейские задержали в Самарской области трёх подозреваемых в мошенничестве в отношении 19 человек. По оценке следствия, ущерб составил 3 млн рублей. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Правоохранители полагают, что злоумышленники создали в одной из соцсетей страницу, где под предлогом игры на бирже криптовалют предлагали вложить собственные сбережения. Для убедительности сообщалось, что над проектом работает команда профессиональных трейдеров, поэтому «успех максимально гарантирован», публикуя материалы о якобы успешных сделках и видеокадрами «красивой жизни».

«Получив деньги, подозреваемые сначала возвращали средства с якобы полученной прибылью, однако впоследствии, завладев более весомыми суммами, под различными предлогами уже не возвращали финансы либо переставали выходить на связь», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали 19 жителей Ульяновской области, ущерб оценивается в 3 млн рублей.

Троих предполагаемых организаторов незаконного бизнеса задержали в Самаре и Тольятти Самарской области. Один из фигурантов уголовного дела взят под стражу, второй находится под домашним арестом, третий – под подпиской о невыезде.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В рамках следствия проведено более 15 обысков, изъята компьютерная техника, карты памяти, банковские карты, сотовые телефоны, деньги. В ведомстве не исключают, что число эпизодов преступной деятельности может возрасти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске зарегистрирован случай «медицинского» мошенничества. Поверив аферистам, горожанка потеряла 460 тыс. рублей якобы «за пожизненное обследование».

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