Магадан, 22 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Магадане городской парк приглашает гостей и жителей вместе встретить праздник Светлого воскресения Христова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасха

24 апреля с 13:00 на верхней площадке состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов.

«Приглашаем всех петь, плясать и веселиться. В программе: крашенки, игры, народные забавы», — пригласили организаторы.

Также будут работать торговые точки, аттракционы и павильон игровых автоматов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток масштабно готовится к празднованию Светлой Пасхи — 24 апреля в городе будет работать несколько площадок.