Москва, , 11:28 — REGNUM Падение доллара оказалось совсем недолгим – прохождение отметки 100,00 привлекло покупателей на спадах, вернувших валюту на траекторию роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

«С фондовыми площадками прослеживается зеркальная история – после небольшой паузы и попытки отскока в игру снова вступили продавцы.

Этот торговый паттерн, в котором защитный доллар пользуется спросом, а акции дешевеют, доминирует с начала апреля и, похоже, будет оставаться актуальным вплоть до заседания ФРС США, которое состоится 4 мая.

По мере приближения значимого события инвесторы все более чутко реагируют на поступающие сигналы с этого фронта. Возвращение USD к росту во многом обязано новой порцией воодушевляющих заявлений со стороны Федрезерва.

В частности, глава банка Лжером Пауэлл отметил, что регулятору следует более оперативно двигаться в сторону ужесточения политики. Тем временем Буллард сказал, что Центробанк отстает от своих же ориентиров, а Дэли намекнул на 0,5%-гое повышение ставки «на паре ближайших заседаний».

Все это не могло не порадовать долларовых быков, которые одновременно вдохновились возобновлением роста доходности трежерис после непродолжительной консолидации.

Так, доходность 10-летних казначейских бумаг продолжает уверенно двигаться в направлении уровня 3%, а индекс USD, который отвоевал отметку 100,00 и отскочил от недельных минимумов, снова взял курс на 101,00. Тестируя зону 100,80 в начале европейской сессии.

Индексы Старого Света открылись существенной просадкой, которая составила порядка 1,5%. Уолл-стрит завершила сессию 21 апреля с внушительными потерями. S& P 500 упал на 1,5%, Dow Jones лишился 1%.

А высокотехнологичный Nasdaq обвалился на 2%, достигнув минимумов середины марта на опасениях, что слишком агрессивное ужесточение политики навредит экономике, которая и без того рискует ослабеть из-за негативного эффекта от геополитических событий в мире.

Несмотря на то, что на днях один из членов FОМС практически исключил вероятность повышения ставки более чем на 0,5%, эксперты Nomura прогнозируют, что после подъема стоимости кредитования на 0,5% в мае, на двух последующих заседаниях повышение составит 0,75%.

Такого рода сценарий рынками еще не учтен, а значит, у доллара еще есть пространство для подъема, тогда как акциям, похоже, грозит дальнейшее снижение наряду с распродажами облигаций.

При этом фактически «замороженный» мерами властей курс рубля демонстрирует чудеса стойкости. Пара доллар/рубль продолжает планомерное снижение вне зависимости от внушительной амплитуды колебаний USD на международной арене.

Котировки закрылись под отметкой 75 руб. на торгах в четверг, а сегодня уже тестируют уровень 74 руб.

По мере приближения к апрельским минимумам, отмеченным в районе 71,40 руб., импульс как минимум замедлится перед сменой траектории.

Более серьезное укрепление рубля повлечет новые послабления принятых Центробанком РФ мер для сдерживания девальвации национальной валюты», — пояснил эксперт.

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