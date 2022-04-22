Москва, 22 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Падение доллара оказалось совсем недолгим – прохождение отметки 100,00 привлекло покупателей на спадах, вернувших валюту на траекторию роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

«С фондовыми площадками прослеживается зеркальная история – после небольшой паузы и попытки отскока в игру снова вступили продавцы.

Этот торговый паттерн, в котором защитный доллар пользуется спросом, а акции дешевеют, доминирует с начала апреля и, похоже, будет оставаться актуальным вплоть до заседания ФРС США, которое состоится 4 мая.

По мере приближения значимого события инвесторы все более чутко реагируют на поступающие сигналы с этого фронта. Возвращение USD к росту во многом обязано новой порцией воодушевляющих заявлений со стороны Федрезерва.

В частности, глава банка Лжером Пауэлл отметил, что регулятору следует более оперативно двигаться в сторону ужесточения политики. Тем временем Буллард сказал, что Центробанк отстает от своих же ориентиров, а Дэли намекнул на 0,5%-гое повышение ставки «на паре ближайших заседаний».

Все это не могло не порадовать долларовых быков, которые одновременно вдохновились возобновлением роста доходности трежерис после непродолжительной консолидации.

Так, доходность 10-летних казначейских бумаг продолжает уверенно двигаться в направлении уровня 3%, а индекс USD, который отвоевал отметку 100,00 и отскочил от недельных минимумов, снова взял курс на 101,00. Тестируя зону 100,80 в начале европейской сессии.

Индексы Старого Света открылись существенной просадкой, которая составила порядка 1,5%. Уолл-стрит завершила сессию 21 апреля с внушительными потерями. S& P 500 упал на 1,5%, Dow Jones лишился 1%.

А высокотехнологичный Nasdaq обвалился на 2%, достигнув минимумов середины марта на опасениях, что слишком агрессивное ужесточение политики навредит экономике, которая и без того рискует ослабеть из-за негативного эффекта от геополитических событий в мире.

Несмотря на то, что на днях один из членов FОМС практически исключил вероятность повышения ставки более чем на 0,5%, эксперты Nomura прогнозируют, что после подъема стоимости кредитования на 0,5% в мае, на двух последующих заседаниях повышение составит 0,75%.

Такого рода сценарий рынками еще не учтен, а значит, у доллара еще есть пространство для подъема, тогда как акциям, похоже, грозит дальнейшее снижение наряду с распродажами облигаций.

При этом фактически «замороженный» мерами властей курс рубля демонстрирует чудеса стойкости. Пара доллар/рубль продолжает планомерное снижение вне зависимости от внушительной амплитуды колебаний USD на международной арене.

Котировки закрылись под отметкой 75 руб. на торгах в четверг, а сегодня уже тестируют уровень 74 руб.

По мере приближения к апрельским минимумам, отмеченным в районе 71,40 руб., импульс как минимум замедлится перед сменой траектории.

Более серьезное укрепление рубля повлечет новые послабления принятых Центробанком РФ мер для сдерживания девальвации национальной валюты», — пояснил эксперт.

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