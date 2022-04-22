Луганск, 22 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Баннер, на котором изображена украинская бабушка, вышедшая с флагом СССР к украинским боевикам и отказавшаяся отдать его им в обмен на продукты, установлен на одной из автобусных остановок в Луганске. Об этом 22 апреля сообщает РИА Новости.

Цитата из видео «Украинская бабушка с красным флагом вышла против бандеровцев полная версия» Бабушка с красным флагом

Остановка расположена на улице 21-го МЮДа (Международного юношеского дня, отмечавшийся с 1915 по 1945 годы, а затем переименованный во Всемирный день молодежи) и баннер разместил на ней хозяин соседнего продуктового магазина.

При этом ранее подобные рисунки появились в ряде городов России, к примеру, в Белгороде, Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, также губернатор Воронежа пообещал, что скульптура бабушки с советским флагом появится в городе ко Дню Победы.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором пожилая жительница Украины вместе с мужем по ошибке вышли к киевским боевикам с флагом СССР и украинские нацисты начали его топтать, а затем попытались дать женщине продукты. Она заявила, что за этот флаг воевали ее родители и не стала ничего брать у радикалов.