Казань, , 11:27 — REGNUM В Татарии за сутки подтвердили 235 случаев заражения коронавирусом, накануне выявили 244 инфицированных. По данным общероссийского оперативного штаба на 22 апреля, в больницы республики за минувший день доставили 55 ковид-пациентов.

Коронавирус

Всего в Татарии зарегистрирован 142 831 случай заражения коронавирусом, выздоровели 136 704 пациента, скончались 1958 человек. За сутки выписали 234 пациента, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии от коронавируса повторно вакцинирован 292 521 житель.

Читайте также: В Татарии от коронавируса привиты более 2,5 млн человек