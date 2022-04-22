Петропавловск-Камчатский, , 11:26 — REGNUM Санкции, связанные с ограничением перелётов в другие страны, положительно скажутся на туристическом потоке на Камчатку. Туристический бум произойдёт также благодаря поддержке президента России Владимира Путина, об этом заявил в эфире программы «Камчатка. Главное за неделю» губернатор региона Владимир Солодов.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«Мы ожидаем серьезный приток туристов и уже ощущаем большой интерес к региону. Текущая ситуация, связанная с ограничениями перелетов в большое количество стран, на самом деле нам только на руку. Многие люди со всей страны, которые откладывали путешествие на Камчатку, для которых Камчатка была недостижимой мечтой, в этом году запланируют и приедут к нам. Это потребует большой работы, и она уже началась. Интересно, что президент говорил о новых для нас направлениях, например, отдельно выделил подводный туризм – дайвинг, который будет развиваться и на Камчатке. Мы все для этого делаем», — рассказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» 20 апреля рекомендовал всем, кто ещё не был на Камчатке, посетить этот регион.