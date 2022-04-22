Уфа, 22 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в истязании несовершеннолетнего сына в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба МВД РФ по региону.

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Сообщается, что в Белорецком районе полицейские получили сообщение от 33-летней женщины, проживающей в селе Тирлянский о том, что её сожитель избил пятилетнего сына. Заявление женщины было подтверждено сообщением из больницы, куда был доставлен ребенок с травмами.

Сообщается, что 33-летний отец ребёнка нигде не работает, перебивается случайными заработками, злоупотребляет спиртными напитками.

«В злополучный день мужчина пришёл домой в нетрезвом состоянии и затеял скандал с сожительницей. В ссору вмешался сын, и за это разъярённый отец избил его. Попытки матери защитить ребёнка оказались тщетны — мальчику были нанесены телесные повреждения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что в полицию и в больницу мать обратилась не сразу, а через два дня. Медики диагностировали у ребенка перелом носа, ушибы лица и закрытую черепно-мозговую травму.

«Пострадавший мальчик не единственный ребёнок в семье. Старшая дочь женщины живёт отдельно, равно как и средний сын, которому 6 лет (у мальчиков общий отец)», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сейчас братья находятся в социальном приюте, с ними работают психологи. По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дела по признакам истязания ребёнка.

«Мать детей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних привлечена к административной ответственности. Отец же за аналогичный проступок будет привлечён к уголовной ответственности — в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 156 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщает пресс-служба.