Москва, , 14:39 — REGNUM Большинство читателей ИА REGNUM поддерживают идею включения портретов российских солдат, погибших при проведении специальной военной операции на Украине, в ряды «Бессмертного полка». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в телеграм-каналах информационного агентства.

«Бессмертный полк» в Ярославле Алексей Яковлев

Положительно к идее расширения участников «Бессмертного полка» относится 82% от числа принявших участие в опросе. Из них 48% полагают, что быть в рядах «Бессмертного полка» достойны не только участники спецоперации, но все герои и патриоты Родины. 18% считают, что акция относится исключительно к Великой Отечественной войне, героев которой не стоит с кем-то ещё объединять.

Опрос проводился анонимно с использованием технических инструментов Telegram, в нём приняли участие более 3,5 тысяч человек.

Впервые об идее включения портретов российских военных, погибших на Украине, в ряды «Бессмертного полка» 14 апреля высказалась депутат Госдумы и сопредседатель движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева. Она сообщила, что родственники военнослужащих вправе почтить их память в таком формате и выразила надежду, что организаторы шествия в регионах «не будут противиться» этому решению.